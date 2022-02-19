Kayserispor 2-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayseri ilk yarıda fişi çekti!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022- 18:32