Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gavranovic ve 45+1'de Mert Çetin kaydetti. Konuk takımın golü ise 87. dakikada Suleymanov'dan geldi.
Bu skorun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi. Giresunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 26 puanda kaldı.
Ligin 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'un şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.
29'uncu dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Carole Cardoso'ya pas verdi. Cardoso'nun ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Gavranovic topu ağlara yolladı: 1-0.
36'ncı dakikada ceza sahası dışından Thiam'ın kullandığı serbest vuruş yandan auta gitti.
45+1'inci dakikada sol çaprazdan Abdulkadir Parmak'ın ortasında topla buluşan Mert Çetin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
47'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın kaleye çektiği şutu kaleci Bilal kurtardı.
55'inci dakikada Zeki Yavru'nun rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şut auta gitti.
63'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
76'ncı dakikada Campanharo'nun pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası çizgisinde kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suleymanov'un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma 2-1 sona erdi.