JAILSON AVRUPA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

1,5 yıl Dalian Pro forması giydikten sonra ocak ayında ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jailson'un Brezilya'da mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmenin planlarını yaptığı iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; Jailson'un menajerinin sezon sonunda bazı Süper Lig ve Avrupa ekipleriyle temasa geçeceği kaydedildi.