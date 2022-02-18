Fenerbahçe maçında tam not aldı! Peter Olayinka...

UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Slavia Prag'da forma giyen Peter Olayinka'nın yolu yıllar önce Ege takımlarından geçti. Çek temsilcisinde maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan 26 yaşında 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet, 2013 yazında uzun süre 1'inci Lig ekibi Denizlispor, 2014'te ise o dönem Süper Lig'de yer alan Akhisarspor'la antrenmanlara çıktı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 16:40