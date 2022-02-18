Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Gökhan, Ponck, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Gedson, Yusuf, Pohjanpalo
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.