Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - KASIMPAŞA 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Ahmed Hassan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Spajic, Eren Elmalı, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Umut Bozok

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

22. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya geliyor. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.