Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler