Süper Lig'de bir yardımcı hakemin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 21:10