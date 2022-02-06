Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana Demirspor, 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda ise Mario Balotelli'den geldi.

Ev sahibi ekibin tek golünü 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

BALOTELLI'DEN 2 GOL GEDSON'DAN ASİST

Adana Demirspor'un yıldızı ve son dönemde İtalya Milli Takımı'na da geri dönen Mario Balotelli, bu maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Öte yandan kiralık olarak Rizespor forması giyen Gedson Fernandes, ilk maçında takımının tek golünde asisti yapmayı başardı.