Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. (FB spor haberi)
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 12:50
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Volkan Bayaraslan olarak açıklandı.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
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