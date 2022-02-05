Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. (FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 12:50