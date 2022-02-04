Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Erten Ersu, Nejc Skubic, Adil Demirbağ, A. Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Ahmed Hassan
Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah B., Alexis Perez, M. Diarra, Aziz Behich, Flavio, F. Diabate, Jean Pyerre, M. Suleymanov, İbrahima Balde, Umut Nayır
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN