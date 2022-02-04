Konyaspor - Giresunspor maçı | CANLI (Konyaspor Giresunspor izle)

Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Konyaspor Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 19:58