Göztepe 0-2 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 24. haftasında İzmir derbisinde Göztepe evinde Altay'ı konuk etti. Yeni teknik direktörü Serkan Özbaltı yönetiminde ilk maçına çıkan Altay rakibini 2-0 mağlup etti. Altay böylelikle 16 maç sonra kazandı.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 21:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 21:13
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti.
Bu sonucun ardından Altay, 16 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 21 puanla 19. sırada yer buldu. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 27 puanla 15. sırada yer aldı.
Altay, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Hatayspor deplasmanına gidecek.