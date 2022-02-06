Alanyaspor 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Akdeniz ekibinin golü Wilson Eduardo'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekip Alanyaspor'da Juanfran kırmızı kart gördü.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 18:09
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Galatasaray'ın sayısı ise 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray, 28 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada yer buldu.
Galatasaray, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
DOMENEC TORRENT'TEN SÜRPRİZ 11
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Trabzonspor ile yapılan son lig maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Lige verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bahçeçehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Babel 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Morutan, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Feghouli ve Boey yer aldı.
Sakatlıkları bulunan kaleci Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan, Diagne ile Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui maçın kadrosunda yer almadı.
INAKI PENA İLK MAÇINDA
Teknik direktör Domenec Torrent, 2-1 kaybettikleri Trabzon maçının ilk 11'inde devre arasında transfer ettiği 4 oyuncudan kaleci Pena'ya ilk 11'de yer verdi. Son maçta ilk 11'de yer alan Boey'in yerine Van Aanholt, Halil Dervişoğlu'nun yerine de Babel forma şansı buldu.
Teknik direktör Domenec Torrent'in Afrika Ulusal Kupası'nda yer alan Feghoulli'yi Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alırken, yeni transfer Gomis ise kadroda yer vermedi
Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Semih Kaya ve Erick Pulgar ise ilk kez bir müsabakanın kadrosunda yer aldı.