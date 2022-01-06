08 Ocak 2022, Cumartesi
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Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük
16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Y. Kayserispor - Altay
16.00 Göztepe - F.T. Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında heyecan yarın, 8, 9 ve 10 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 20. haftanın açılış müsabakasında lider Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray evinde Giresunspor ile, Beşiktaş da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de ligin ikinci yarısı Trabzonspor - Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük
16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir
16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor
19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Y. Kayserispor - Altay
16.00 Göztepe - F.T. Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor
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