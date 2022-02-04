Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı maçı Kayserispor, 4-3 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta gol perdesi 25. dakikada İbrahim Akdağ ile açıldı. 47. dakikada bu kez Carlos Mane sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 2-0 öne geçirdi. Hatayspor 51. dakikada Saint-Louis ile farkı bire indirse de 61'de Emrah Başsan ve 68'de Uğur Demirok'un golleriyle Kayserispor arayı bir kez daha açtı. Hatayspor 70. dakikada Simon Falette ve 90+3. dakikada Mame Diouf ile gol bulsa da bu goller onlar için yeterli olmadı ve mücadele 4-3 sona erdi.

Kayserispor 14. dakikada Uğur Demirok ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonuçla Kayserispor 34 puana yükseldi. Hatayspor ise 36 puanda kaldı.