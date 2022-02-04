Konyaspor 1-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü Zymer Bytyqi kaydetti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 21:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 21:58