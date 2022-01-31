Gent CEO'su Michael Louwagie A Spor'a konuştu! Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Sinan Bolat transfer olacak mı?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı ifade edilen Sinan Bolat'a ilişkin Genk kulübü CEO'su Michael Louwagie, A Spor'a konuştu. Louwagie, yaptığı açıklamada, "Sinan Bolat takımdan ayrılmayacak." dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 17:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022- 17:19
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği tecrübeli eldiven Sinan Bolat'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'a konuşan Gent kulübü CEO'su Michael Louwagie, yaptığı açıklamada, Sinan Bolat'ın takımdan ayrılmayacağını ifade etti.
SİNAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Sinan Bolat ile el sıkıştığı ancak Gent'in yüksek rakamlar talep ettiği kaydedildi.