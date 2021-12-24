24 Aralık 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları...

19. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesinde 19. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesinde 19. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

Ligin 19. haftasında; Trabzonspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler, Galatasaray - Antalyaspor maçını Ali Şansalan, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
18. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 18. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Beşiktaş geriden gelerek kazandı! Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
Kayseri puanı uzatmalarda kaptı! Kayseri puanı uzatmalarda kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör