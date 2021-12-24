Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçları...

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesinde 19. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesinde 19. haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

Ligin 19. haftasında; Trabzonspor - Başakşehir maçını Halil Umut Meler, Galatasaray - Antalyaspor maçını Ali Şansalan, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Konyaspor - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

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