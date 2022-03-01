Spor Toto Süper Lig'de ikincilik oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un ardından gözler lig ikinciliğine çevrildi. Zorlu maratonu hangi takımın ikinci sırada tamamlayacağı merak konusu. İddia Risk Yönetimi de 27. haftada alınan sonuçların ardından ikinilik oranlarını güncelledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe için ise ayrı bir etkinlik oluşturuldu. İşte Süper Lig'de ikincilik oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 18:45