Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor işe Çaykur Rizespor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Hatayspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor puanını 22'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 6 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.