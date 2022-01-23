Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Giresunspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Ligde 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 26 puanla 14. sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Akdeniz ekibi ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.
GİRESUNSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Zeki, Flavio, Umut, Diabate, Suleymanov, Balde
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Borja, Efkan, Novais, Eduardo, Emre Akbaba, Efecan, Davidson