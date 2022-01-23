Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Fernando, Hakan, Fredy, Doğukan, Mehmedi, Haji
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Toşca, Halil İbrahim, Ertuğrul, Furkan, Doğan, Recep Niyaz, Maxim, Figuereido