Süper Lig'in 23. haftasında Altay ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Altay - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Altay ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Altay - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Altay - Konyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Tolga, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Ahmed Rayyan

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Endri Çekiçi, Ahmed Hassan