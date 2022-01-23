Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Altay sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Koka kaydetti. İzmir temsilcisinde 66. dakikada Cesar Pinares çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Konyaspor bu skorla birlikte 45 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 16 maça çıktı ve 18 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Altay deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti.
31. dakikada sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.
66. dakikada Bytyqi'nin kaleye göndermek istediği topa Pinares'in elle müdahale ettiğine karar veren hakem Abdulkadir Bitigen, Pinares'i sarı kartla cezalandırdı. İlk sarı kartını 19. dakikada gören Pinares, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda olduğuna hükmeden Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, topu filelere gönderdi: 0-1
80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
85. dakikada sol kanattan Ahmed Hassan'ın şutunda top direğe çarpıp yandan auta çıktı.
Müsabaka İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.