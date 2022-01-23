Giresunspor 1-3 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi sahasında Akdeniz temsilcine 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Davidson ve Emre Akbaba (2) kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise Umut Nayir'den geldi.
Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 18:04
Alanyaspor'un gollerini Davidson ve Emre Akbaba (2) kaydetti.
Giresunspor'un tek golü Umut Nayir'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 38 puana yükselirken, Giresunspor 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5. dakikada Efkan'ın, Giresunspor savunmasının arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Davidson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
6. dakikada Novais'in pasında ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba, topu filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada Diabate şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
41 .dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin yerden ceza alanına kestiği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Umut Nayir, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.