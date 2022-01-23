Giresunspor 1-3 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi sahasında Akdeniz temsilcine 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Davidson ve Emre Akbaba (2) kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise Umut Nayir'den geldi.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 18:04