Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'da başlayan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko