Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Amar, Ahmed Hassan.
A. Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Assombalonga.
KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği maç, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.