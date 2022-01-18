Konyaspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Adana Demirspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip bu maçtan galibiyetle ayrılıp yeni bir çıkış yakalamak isterken, Adana temsilcisi ise 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022- 21:54