Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Ezeli rakipleriyle puan farkını bir hayli açan lide Trabzonspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü. Öte yandan Galatasaray ise kötü gidişatına dur diyemedi. Ligde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte iddaa risk yönetiminin güncellediği yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 16:16