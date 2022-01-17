Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftası 18 Ocak Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Haftanın maçlarının hakemleri ise belli oldu. İşte o liste...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022- 12:19