SPOR HABERLERİ - Süper 'Değerli' Lig! 15 ülke arasında...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig, yüzde 23 büyüme oranıyla 15 Avrupa Ligi arasında ikinci oldu. Birinci sırada yüzde 27'lik büyüme oranına sahip Portekiz yer alırken, Fenerbahçe de Ajax ve River Plate'in ardından yüzde 28 değer artışıyla en çok büyüme gösteren üçüncü takım konumunda yer aldı.
KPMG Football Benchmark, dünyayı etkisi altına alan pandeminin lig ve futbolcu değerlerindeki değişimini rakamlarla gözler önüne serdi. Bir yıllık değişim üzerinden oluşturulan raporda, Türkiye Süper Ligi market değerini yükseltti. Sabah'ta yer alan habere göre; geçen sezona göre yapılan karşılaştırma sonunda Süper Lig, 15 lig içerisinde 'en fazla değer kazanan' (%23) ikinci lig olmayı başardı. İlk sırada Portekiz Ligi (%27) yer alırken, İngiltere Premier Ligi üçüncü (% 15), Fransa Ligue 1 de dördüncü (%8) oldu. Kulüpler sıralamasında listeye giren tek Türk ekibi Fenerbahçe, (125.1 milyon Euro) yüzde 28 değer artışıyla en çok büyüme gösteren 3. takım konumunda yer aldı. Ajax (352.8 milyon Euro) %35'lik büyümeyle ilk sıraya kurulurken, yüzde 34 ile River Plate (115.9 milyon Euro) de ikinci basamakta kendine yer buldu.
BİR FUTBOLCUNUN ORTALAMA DEĞERİ 1.8 MİLYON EURO
Yüzde 23'lük büyüme sonucunda Süper Lig'de 'bir futbolcunun ortalama değeri' 1.8 milyon Euro'ya tekabül ederken ligimiz, bu kategoride 12. basamakta kendisine yer buldu. Premier Lig, 21.2 milyon Euro ile 'en değerli' lig olarak bu alanda liderik koltuğa kuruldu. Almanya Bundesliga (11.4 milyon Euro) ve İspanya La Liga (11 milyon Euro) 3. ve 4. sıraları aldı.
EN ÇOK DEĞERLENEN LİGLER
Portekiz Ligi: %27
Süper Lig: %23
Premier Lig: %15
Ligue 1: Yüzde 6
EN FAZLA BÜYÜYEN TAKIMLAR
Ajax: %35
River Plate: %34
Fenerbahçe: %28
Real Madrid: %27
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