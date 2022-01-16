Süper Lig: Giresunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak. Peki, Giresunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 11:26