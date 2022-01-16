Süper Lig: Giresunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak. Peki, Giresunspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 11:26
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak.
GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Kasımpaşa arasındaki zorlu mücadele maçı saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.