Süper Lig'in 21. haftasında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün ilk maçında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Konuk takıma 3 puanı getiren goller 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.



Bu sonuçla Alanyaspor puanını 32'ye çıkardı, Altay ise 18 puanda kaldı.

ALTAY GALİBİYETE HASRET

Altay, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi son 14 karşılaşmada 11 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Altay tehlikeli geldi. Soldan Pinares'in kullandığı kornerde iyi yükselen Murat'ın kafa vuruşanda kaleci Marafona'nın çeldiği top üst direğe çarpıp kornere gitti. Aynı dakikada soldan Kazımcan'ın ortasında bu kez Björkander kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.



10'uncu dakikada konuk ekipten Efkan'ın uzun pasında topla bulaşan Efecan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda Lis gole izin vermedi.



26'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ çizgiden Eduardo'nun yerden pasında kale önünde bomboş pozisyondaki Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.



61'inci dakikada konuk ekipten Borja kendi kalesine gol attı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçeriz sayıldı.



65'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bamba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.



81'inci dakikada Alanyaspor 2'nci golü buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2. Müsabaka Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.