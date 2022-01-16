Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi düşme hattından kurtulmak isteyen Kasımpaşa, 2-0 kazanarak hayati bir 3 puan aldı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller 12. dakikada Ben Ouannes'ten ve 65. dakikada Hadergjonaj'ın penaltısından geldi.

Giresunspor'da 30. dakikada Pelupessy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Kasımpaşa puanını 21'e yükseltti. Giresunspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Ahmet Emin Engin'in sağ kanattan yaptığı ortada topa Hajradinovic kafa ile vurdu. Direkten dönen topu Ben Ouanes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Travnik'in önünde kalan topu bu oyuncu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında ceza sahası içerisinde Diabate topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Diabate, dönen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

41. dakikada Aziz Eraltay'ın defansın arkasına attığı topla Balde buluştu. Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Doğucan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta gitti.



64. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 4 dakika sonra oyunu durdurup VAR'a gitti ve Balde'nin eline çarpan top nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.



65. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj topu ağlara gönderdi. 2-0



73. dakikada Alexis Perez'in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Mahmut son anda kornere çeldi.



81. dakikada Zeki Yavru'nun arka direğe kestiği topu Aziz Behich altı pasa çevirdi, İbrahima Balde bomboş pozisyonda topa dokunamadı.



85. dakikada Flavio'nun sol kanattan kestiği ortaya Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.