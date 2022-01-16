Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Altay ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Altay - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ALTAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Altay - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Pinares, Ceyhun, Bamba, Kazımcan, Thiam, Kappel, Naderi, Murat Akça, Björkander, Thaciano
Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson