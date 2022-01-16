Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Gİresunspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Giresunspor - Kasımapaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Peres, Aziz, Pelupessy, Flavio, Diabate, Serginho, Zeki, Balde
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok