Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Pesic ve 75'te Salih Dursun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 30'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

31'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Salih Dursun'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Pesic'in topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



40'ıncı dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Boyd'un topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



52'nci dakikada Boyd'un ortasında Salih Dursun'un kafayla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



73'üncü dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Salih Dursun'un arapasıyla savunma arkasına hareketlenen Pesic, müsait pozisyonda geriden gelen Bistrovic'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Gökhan gole izin vermedi.



75'inci dakikada Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bistrovic'in sol kanattan yaptığı ortayı penaltı noktası üzerinde kontrol eden Pesic, pasını Salih Dursun'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.