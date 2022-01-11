SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılardan Ahmet Çalık paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti. Acılı haberin ardından, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Galatasaray da eski futbolcusu hakkında bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti. Acılı haberin ardından, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Galatasaray da eski futbolcusu hakkında bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
KONYASPOR
Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022
GALATASARAY
Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/HscuK743Ft— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022
FENERBAHÇE
Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/cpxE9TkcRM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2022
TRABZONSPOR
İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 11, 2022
Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Ory2r6Rx1Q
BEŞİKTAŞ
Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2022
Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/TlSek28reQ
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