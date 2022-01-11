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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılardan Ahmet Çalık paylaşımı!

Spor camiasından Ahmet Çalık için taziye mesajları!
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 Giriş Tarihi: 11.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti. Acılı haberin ardından, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Galatasaray da eski futbolcusu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti. Acılı haberin ardından, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Galatasaray da eski futbolcusu hakkında bir paylaşımda bulundu.

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KONYASPOR

GALATASARAY

FENERBAHÇE

TRABZONSPOR

BEŞİKTAŞ

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