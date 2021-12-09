09 Aralık 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor!

Süper Lig’e teknik direktör dayanmıyor!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılıkla birlikte ligde ilk 15 haftanın ardından teknik adam değişikliğine giden takım sayısı 10 oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasıyla 2021-2022 sezonunda 15 haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a çıktı.

İlk teknik direktör değişikliğinin ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa'da yaşandığı ligde, Can'ın yerine gelen Cihat Arslan da 10. haftadan sonra görevini Hakan Kutlu'ya bıraktı.

İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la anlaşırken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la devam etmeme kararı aldı.

Ligde 6. haftadan sonra Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la yollarını ayırdı.

Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Rumen Marius Sumudica ve Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve başladı.

10 TAKIM TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş dışında Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şunlar:

TakımTeknik direktör
Adana DemirsporVincenzo Montella
AltayMustafa Denizli
Atakaş HataysporÖmer Erdoğan
Aytemiz AlanyasporBülent Korkmaz
Çaykur RizesporHamza Hamzaoğlu
Demir Grup SivassporRıza Çalımbay
FenerbahçeVitor Pereira
Fraport TAV AntalyasporNuri Şahin
GalatasarayFatih Terim
Gaziantep FKErol Bulut
GöztepeNestor El Maestro
GZT GiresunsporHakan Keleş
İttifak Holding Konyasporİlhan Palut
KasımpaşaHakan Kutlu
Medipol BaşakşehirEmre Belözoğlu
Öznur Kablo Yeni MalatyasporMarius Sumudica
TrabzonsporAbdullah Avcı
VavaCars Fatih KaragümrükFrancesco Farioli
Yukatel KayserisporHikmet Karaman

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