09 Ocak 2022, Pazar

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Kayserispor - Altay maçı | CANLI

Kayserispor - Altay | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Altay, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Altay karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..

KAYSERİSPOR - ALTAY 11'LERİ:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Uzodimma, İbrahim, Emrah, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Altay: Lis, Naderi, Thiam, Murat, Eren, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Torrejon, Paixao, Bamba

KAYSERİSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Altay maçı 9 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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