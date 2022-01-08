Kasımpaşa Hatayspor maçı CANLI (Kasımpaşa Hatayspor canlı izle)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Bar��ş Saka yönetiyor.
Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 32 puan yazdıran Hatayspor ise averajla 5. basamakta yer aldı.
KASIMPAŞA - HATAY İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut
Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Simon, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Lobjanidze, Muhammed, Diouf
KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK
Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemeyecek.
Hatayspor ise ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor.
HATAYSPOR'DA 5 İSİM YOK
Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Riberio ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore, maçta forma giyemiyor.
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