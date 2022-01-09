Kayserispor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Kayserispor ile Altay karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleden Kayserispor, Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Altay kozlarını paylaştı. Kayseri'de oynanan ve kritik bir öneme sahip olan maçtan Kayserispor, 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 33. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 27'ye yükseltirken, Altay ise 18 puanda kaldı.
ALTAY PUANA HASRET
Düşme hattında bulunan Altay, Süper Lig'de 13 maçtır kazanamıyor. Öte yandan İzmir ekibi son 5 maçta ise hanesine puan yazdırmayı başaramadı.
KAYSERİ NEFES ALDI
Öte yandan geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 3-0 yenen Kayserispor, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı