09 Ocak 2022, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kayseri çıkışını sürdürüyor! Altay puana hasret
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Kayserispor ile Altay karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleden Kayserispor, Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Altay kozlarını paylaştı. Kayseri'de oynanan ve kritik bir öneme sahip olan maçtan Kayserispor, 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 33. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 27'ye yükseltirken, Altay ise 18 puanda kaldı.

ALTAY PUANA HASRET

Düşme hattında bulunan Altay, Süper Lig'de 13 maçtır kazanamıyor. Öte yandan İzmir ekibi son 5 maçta ise hanesine puan yazdırmayı başaramadı.

KAYSERİ NEFES ALDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 3-0 yenen Kayserispor, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı.

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