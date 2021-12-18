G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan VAR hakemi olarak atandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Başakşehir ise iyi gidişatını sürdürme peşinde.

Karşılaşma öncesi bu karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği Galatasaray Başakşehir mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

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