Alanyaspor 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele dozu yüksek ve iki kırmızı kartın çıktığı maç Babacar ve Caiçara'nın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sürüyor. Ligin iki flaş ekibi Alanyaspor ile Başakşehir, Alanya'da karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini 13. dakikada Khouma Babacar açtı. Bu gole yanıt 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Başakşehir cephesinde 38. ve 41. dakikalarda iki sarı kart gören Ömer Ali Şahiner takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Alanyaspor'lu Umut Güneş ise 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan bir başka isim oldu.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 34'e, Alanyaspor ise 29'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.

14. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kale çizgisinden kale içine ortasında Babacar, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada Juanfran'ın pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Babacar'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanı içine çevirdiği topta defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in şutu üstten auta gitti.

38. dakikada Okaka'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşu ağlara gitti. Golden önce Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

39. dakikada golün ardından sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, golün iptal edilmesinin ardından itirazları neticesinde bir sarı kart daha görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Çaiçara'nın şutu kalecinin solundan filelere gitti. 1-1

55. dakikada Umut Güneş, Deniz Türüç'e faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi VAR kontrolünün ardından Umut Güneş'e direkt kırmızı kart gösterdi.

58. dakikada Çaicara'nın sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

65. dakikada Berkay Bayır'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.

76. dakikada Fatih Aksoy'un sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

78. dakikada Fatih Aksoy'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson'un vuruşu yandan auta gitti.

90+2. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

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