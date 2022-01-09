09 Ocak 2022, Pazar

SÜPER LİG

Göztepe 4-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Göztepe evinde şov yaptı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor'u konuk etti. İzmir ekibi rakibini Atınç Nukan ve Ndiaye'nin 3 golüyle 4-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor'u konuk etti. İzmir ekibi rakibini 4-0 mağlup etti.

Göztepe'nin gollerini Atınç Nukan ve Ndiaye (3) kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18 yaparken, Antalyaspor 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta oynanacak olan karşılaşmalarda Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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