Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Gaziantep-Karagümrük canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GAZİANTEP FK FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir
Karagümrük: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini
GAZİANTEP FK FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
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