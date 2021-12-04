Alanyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sivasspor Alanya'dan galip çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Kesgin kaydetti. Ayrıca Yiğidolar'da 86. dakikada Uğur Çiftçi, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor'un puan hasreti 2 maça çıktı ve 24 puanda kaldı. Sivasspor ise son 2 maçta 6 puan toplayarak 19 puana yükseldi.
Ligin 16. haftasında Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
10. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.
22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.
53. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.
86. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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