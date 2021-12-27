27 Aralık 2021, Pazartesi

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Kayserispor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Kayserispor-Sivasspor canlı anlatım)

Kayserispor - Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Yiğidolar, bu maçta da serisini sürdürmek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

KAYSERİSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Kemen, Campanharo, Emrah, Mustafa, Thiam, Gavranovic.

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem Atakan, Kayode, Pedro, Yatabare.

KAYSERİSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maç saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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