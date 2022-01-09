09 Ocak 2022, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor - Sivasspor maçı | CANLI

Konyaspor - Sivasspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

İ. H. Konyaspor: Šehić, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanović, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

D. G. Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique, James

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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