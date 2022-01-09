Konyaspor - Sivasspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
İ. H. Konyaspor: Šehić, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanović, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi
D. G. Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique, James
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Sivasspor maçı 9 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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