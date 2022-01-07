07 Ocak 2022, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı | CANLI (Trabzonspor - Yeni Malatyaspor canlı izle)

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, HÜSEYİN, DENSWIL, İSMAİL, DORUKHAN, HAMSIK, BAKASETAS, ABDÜLKADİR ÖMÜR, NWAKAEME, CORNELIUS

YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, PHILIP AWUKU, SADIK, SEMİH, HAFEZ, NSHIMIRIMANA, AABID, MALLAN, MUSTAFA, MOUNIR, KUBİLAY

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

10. KEZ KARŞI KARŞIYALAR!

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞACAK

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.

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