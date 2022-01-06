06 Ocak 2022, Perşembe

SÜPER LİG

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 20. haftada oynanacak maçlar öncesi hakemler açıklandı. Ligin 2. yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Galatasaray  - GZT Giresunspor müsabakasını Arda Kardeşler, Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasını Alper Ulusoy ve Fenerbahçe  - Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20:00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

8 OCAK CUMARTESİ

13:30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

16:00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)

19:00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)

9 OCAK PAZAR

13:30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

16:00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

10 OCAK PAZARTESİ

20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

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