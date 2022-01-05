TFF'den statlara seyirci alınmasına ilişkin yeni karar!
Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantının ülkemizde etkili olduğunu ifade ederek, "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 Omicron varyantında yükselen vaka sayısı nedeniyle stadyumlara giriş için düzenleme yaptı. Buna göre 2 doz aşı olup üzerinden 180 gün geçenlere, hatırlatma aşısı yaptırarak stadyumlara girme zorunluluğu getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada korona virüs vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle stat girişleri için düzenleme getirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.
Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.
Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.
Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."
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